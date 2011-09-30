Янукович привітав учасників інвестиційного форуму в Харкові

Харків. 30 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав організаторів та учасників Третього міжнародного форума «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи»

Привітання глави держави було оголошене сьогодні в ході урочистого відкриття форуму в Харкові.

«Щиро вітаю організаторів та учасників форуму, проведення якого в Харківській області вже стало традицією, - йдеться у привітанні, - Україна поставила перед собою амбітні і складні завдання: здійснити реформи, модернізувати промисловість, впровадити новітні технології, поліпшити інвестиційний клімат.

Світова практика доводить, що економічне зростання без активного залучення іноземних капіталів у сучасних умовах майже неможливо. Тому сьогодні особливого значення набуває активна участь міжнародних партнерів у розбудові нашої держави.

Переконаний, що форум сприятиме укладанню нових контрактів та обміну інноваційними ідеями».

Президент побажав організаторам і учасникам форуму «плідної роботи та втілення усіх важливих задумів».