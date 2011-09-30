Харківська область підписала Меморандум з Держагентством з інвестицій

Харків. 30 вересня. УНІАН. В ході III Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ підписали Меморандум про співпрацю Харківської області з Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами.

Як повідомляє сайт ОДА, голова Державного агентства Владислав КАСЬКІВ підписав Меморандум заздалегідь, позаяк сьогодні знаходиться в робочій поїздці за кордоном.



«Ми дуже вдячні Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами України за співпрацю, яку сьогодні було скріплено Меморандумом. Пан КАСЬКІВ зараз знаходиться в найважливішому для нас місці – в Республіці Польща, де відбуваються зустрічі, які визначать подальшу долю нашої держави. Серед проектів, які Національне агентство презентує, є ряд проектів, які стосуються нашого рідного Харкова та Харківської області. Я гадаю, вони будуть реалізовані», - прокоментував подію М.ДОБКІН.