Добкіна призначено керівником Харківського виборчого штабу Партії регіонів
Харків. 21 липня. УНІАН. Міського голову Михайла ДОБКІНА призначено керівником Харківського міського виборчого штабу Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється у заяві Харківського обласного відділення Партії регіонів, розміщеній на веб-сайті парторганізації.
Заява зроблена у зв’язку з тим, що «з 18 липня на окремих харківських телеканалах, що належать А. АВАКОВУ і які підтримуються лідером БЮТ, безцеремонно й цинічно поширюється брехлива інформація стосовно мера м. Харкова Михайла ДОБКІНА про нібито його достроковий відхід у Верховну раду України й про те, що робота Харківського міського голови негативно впливає на рейтинг Партії регіонів у місті Харкові».
«Як керівництво Харківського обласного відділення Партії регіонів і Харківської міської організації Партії регіонів, так і більш як 80-тисячна партійна організація, - йдеться в заяві, - обурені тим неконструктивізмом, що використають керівники «помаранчових» сил на території міста Харкова».
Харківське обласне відділення Партії регіонів повідомляє, - пишуть автори заяви, - «що Центральним штабом Партії регіонів Михайло ДОБКІН призначений керівником Харківського міського виборчого штабу з дострокових (спровокованих «прмаранчовими» меншостями) виборах у Верховну раду України».
"М.ДОБКІН, - заявляють його однопартійці, - має бездоганний авторитет керівництва центральних органів Партії регіонів!".
Автори заяви стверджують, що «саме з наслідками діяльності урядів ТИМОШЕНКО та ЄХАНУРОВА (підвищенням цін на енергоносії, продукти харчування, товари першої необхідності, розвалом ЖКХ тощо) і довелося зіштовхнутися у місті Харківському міському голові, якого на виборах підтримала переважна більшість харків`ян».
Як вважають автори заяви, «сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН, в умовах штучно створеної маленькою групою «нездар» політичної кризи в країні, всі свої сили, енергію, знання віддає роботі на благо харків`ян і рідного міста, бореться з проблемами, що дісталися йому у спадщину від колишнього, невмілого керівництва міста, яке привело міське господарство до розвалу, виступає ініціатором прогресивних реформ, спрямованих на розвиток міста. Саме проведена під керівництвом мера Харкова Михайла ДОБКІНА реформа житлово-комунального господарства схвалена керівництвом країни й рекомендована для поширення й впровадження в містах України».
Харківське обласне відділення Партії регіонів звертається, «у першу чергу, до журналістів, інтелігенції, до всіх харків`ян не піддаватися на провокації, які звучать із екранів телевізорів і радіоефірів, зі сторінок друкованих та Інтернет-видань, щедро фінансованих представниками «помаранчевих» політичних сил. Левину частку цих засобів О.ФЕЛЬДМАН (народний депутат України V скликання, керівник обласного виборчого штабу БЮТ - УНІАН) замість цього міг би спрямувати на наведення порядку та створення нормальних умов роботи на харківських ринках».
Автори заяви також звертаються «до розсудливої частини «помаранчевих» сил з побажанням утриматися від методів явно нечистоплотної передвиборної кампанії й відмовитися від чергової спроби обману жителів Харківської області й міста Харкова».