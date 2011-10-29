Бабаєв і Асланян вступили до Партії регіонів

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ та Почесний консул Республіки Арменія в Харкові Армен АСЛАНЯН вступили до Партії Регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, партійні квитки новим членам Партії Регіонів під час урочистого святкування 10-річчя Харківської міської організації Партії Регіонів вручили голова Харківської облдержадміністрації, керівник обласної організації Партії Регіонів Михайло ДОБІКН та Харківський міський голова, керівник міськорганізації Партії Регіонів Геннадій КЕРНЕС.

Також партійні квитки були вручені ще дванадцятьом визначним діячам культури й мистецтва, спортсменам, партійним активістам.

М.ДОБКІН наголосив, що за 10 років Партія регіонів «збільшилася в тисячі разів і виросла в найбільшу політичну силу в Україні і усій Європі».