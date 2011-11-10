Зачепилівська лікарня матиме свій рентген-апарат

Харків. 10 листопада. УНІАН. Зачепилівська центральна районна лікарня незабаром матиме свій рентген-апарат для обстеження пацієнтів.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні під час поїздки до Зачепиліського району губернатор Михайло ДОБКІН вручив колективу лікарні сертифікат не придбання сучасного нового цифрового рентген-апарату на 2 робочих місця вартістю 749,7 тис. грн.

В ході робочої поїздки до Зачепилівського району М.ДОБКІН, а також голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, заступник губернатора Ігор ШУРМА та перший заступник голови облради Олена ОЛЕШКО оглянули приміщення рентген-кабінету центральної районної лікарні, де був проведений ремонт та підготовчі роботи до встановлення рентген-устаткування.

Довідка.Цифровий рентген-апарат на 2 робочих місця «Медікс», який буде встановлено в Зачепилівській центральній райлікарні, виготовлено вітчизняним заводом «Крас» (м. Київ). Вартість рентгенівського діагностичного комплексу – 749,7 тис. грн. Він є зразком найсучасніших діагностичних технологій і дозволяє при вкрай низькому променевому навантаженні на пацієнта та на персонал кабінету здійснювати рентгенологічне обстеження людини.Комплекс забезпечує обробку інформації без використання процесів хімічного проявлення рентгенівської плівки; накопичення інформації здійснюється в цифровому форматі на електронних носіях і дозволяє моніторування в часі змін та динаміки у стані хворого. Устаткування дозволяє зберігати відповідну інформацію практично на кожного пацієнта, який хоча б один раз пройшов обстеження.