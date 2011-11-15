Сьогодні в Харкові говоритимуть про корупцію

Харків. 15 листопада. УНІАН. Сьогодні відбудеться чергова пряма телефонна лінія «Суспільство проти корупції».

Мета заходу, повідомляє сайт ОДА, - встановлення діалогу з громадськістю з питань дотримання законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та дотримання в області антикорупційного законодавства. Запитання можна поставити за телефоном (057) 705-11-63

У проведенні телефонної лінії візьмуть участь: заступник начальника Управління державної служби Головного управління держслужби України в Харківській області - Лариса ГАЙКО, старший оперуповноважений з особливо важливих справ підполковник податкової міліції відділу внутрішньої безпеки при ДПА в Харківській області Управління внутрішньої безпеки ДПА України Олександр СКЛЯР, співробітник головного відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області майор - Тетяна СТРУКОВА, оперуповноважений відділу боротьби з корупцією УБОЗ ГУМВСУ в Харківській області майор міліції Андрій НАЗАРОВ.