Добкін подарував обласній ТРК цифровий ендокодер

12:01, 15 листопада 2011
Харьків
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З нагоди професійного свята

Харків. 15 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН подарував Харківській обласній державній телерадіокомпанії цифровий ендокодер.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, подарунок зроблений з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв`язку.

В ході урочистостей губернатор передав сертифікат на це обладнання генеральному директору ХОД ТРК Сергію ГУЛЕВСЬКОМУ.

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