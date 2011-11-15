Добкін подарував обласній ТРК цифровий ендокодер
12:01, 15 листопада 2011Харьків
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З нагоди професійного свята
Харків. 15 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН подарував Харківській обласній державній телерадіокомпанії цифровий ендокодер.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, подарунок зроблений з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв`язку.
В ході урочистостей губернатор передав сертифікат на це обладнання генеральному директору ХОД ТРК Сергію ГУЛЕВСЬКОМУ.
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