Марко Дєвіч забив вирішальний гол у матчі Україна - Австрія

Харків. 15 листопада. УНІАН. Збірна України у товариському матчі завдала поразки команді Австрії. Матч, що проходив у Львові на новому стадіоні, завершився з рахунком 2:1. Вирішальний гол у ворота суперника забив нападник харківського Металіста Марко Дєвіч (90+). Голи також забили: Артем Мілевський (18) - Марко Арнаутович (71). Українська збірна догравала матч у меншості - за затіяну бійку другу жовтку картку отримав Олександр Кучер. На останніх хвилинах матчу уся «Львів-Арена» підтримувала «синьо-жовту» збірну виконанням національного гімну. На знімку: нападник харківського Металіста Марко Дєвіч бореться за м`яч (архів). Фото Андрія КРАВЧЕНКА

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