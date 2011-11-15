Марко Дєвіч забив вирішальний гол у матчі Україна - Австрія
22:52, 15 листопада 2011Харьків
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Харків. 15 листопада. УНІАН. Збірна України у товариському матчі завдала поразки команді Австрії.
Матч, що проходив у Львові на новому стадіоні, завершився з рахунком 2:1.
Вирішальний гол у ворота суперника забив нападник харківського Металіста Марко Дєвіч (90+).
Голи також забили: Артем Мілевський (18) - Марко Арнаутович (71).
Українська збірна догравала матч у меншості - за затіяну бійку другу жовтку картку отримав Олександр Кучер.
На останніх хвилинах матчу уся «Львів-Арена» підтримувала «синьо-жовту» збірну виконанням національного гімну.
На знімку: нападник харківського Металіста Марко Дєвіч бореться за м`яч (архів).
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