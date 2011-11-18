У Харкові чорнобильці продовжують пікетувати Пенсійний фонд

Харків. 18 листопада. УНІАН. У Харкові представники чорнобильських організацій області продовжують пікетувати регіональне управління Пенсійного фонду України з вимогою виконання рішень судів про призначення та перерахунок пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 150 чорнобильців зібралися біля приміщення Держпрому, у якому розташоване Головне управління ПФУ в Харківській області.

За словами голови Харківського громадського об’єднання інвалідів Чорнобиля «Чорнобильській Спас» Бориса КОРОТКОВА, працівники міліції поки не пускають чорнобильців до актової зали управління Пенсійного фонду.

Він зазначив, що, незважаючи на зусилля, керівництво Харківської облдержадміністрації не змогло «вибити в Києві» необхідні для виплати пенсій гроші.

Зважаючи на це, підкреслив Б.КОРОТКОВ, харківські чорнобильці 29 листопада візьмуть участь у всеукраїнській акції протесту, яка пройде перед Верховною радою України. За його даними, з Харкова на акцію протесту поїде понад 100 чорнобильців. Вони вимагатимуть відставки Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та розпуску парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 15 листопада близько 300 представників чорнобильських організацій зайшли до приміщення регіонального управління Пенсійного фонду України з вимогою виплатити їм пенсії у розмірах, передбачених законодавством та згідно з рішеннями судів. Учасники акції протесту заявили, що перебуватимуть у приміщенні відомства, доки влада не виконає їхніх вимог.

З початку 2011 року судами України ухвалено рішення про стягнення з органів Пенсійного фонду коштів на користь 2,5 млн. пенсіонерів, зокрема, чорнобильців і дітей війни. Усього за 10 місяців з рахунків ПФУ стягнуто за рішеннями судів 5,9 млрд. грн.