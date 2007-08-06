У першій сотні виборчого списку БЮТ - 4 харків’янина

Харків. 6 серпня. УНІАН. До першої сотні виборчого списку Блоку Юлії ТИМОШЕНКО включені 4 харків’янина.

Як передає кореспондент УНІАН, список кандидатів у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради України затвердив Міжпартійний з’їзд БЮТ, який відбувся 5 серпня у Києві.

В числі харків’ян Олександр ФЕЛЬДМАН (42 місце), Олексій ЛОГВИНЕНКО (58), Володимир ФІЛЕНКО (59) та Валерій КАМЧАТНИЙ (98).

До списку БЮТ буде включено 350 кандидатів від Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», 50 – Української соціал-демократичної партії і 50 - партії «Реформи і порядок».