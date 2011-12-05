Металіст у драматичному поєдинку здолав Волинь

Харків. 5 грудня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 19-го туру Чемпіонату України з футболу, що відбувсяв неділю, завдав поразки луцькій Волині.

Початок матчу склався не на користь харків’ян. Уже на 8-й хвилині Волинь повела у рахунку (Павлов). Металіст мав багато можливостей забити, особливо після вилучення двох волинян (червоні картки у 2-му таймі заробили Шиков, 48 і Гобер, 66). Але перший гол у ворота Волині влетів лише за 10 хвилин до закінчення гри (Соса, 84).

Справу завершили Фініньйо, 85 і Тайсон, 94. Рахунок матчу 4:1.

«Якби не вилучення, не знаю, як би все скінчилося», - сказав в інтерв’ю після матчу головний тренер Металіста Мирон Маркевич. «Ліга Європи відбирає багато сил», - додав він і зазначив, що у Металіста «були проблеми позаду», а Волинь – «хороша команда, атлетична, фізично дуже сильна». Коментуючи слова журналіста про те, що його команда добре зіграла, Маркевич відповів: «Я б не сказав, ми набагато краще граємо… Кінець сезону. Другим таймом задоволений, перший був програний». В цілому, даючи оцінку матчу, наставник Металіста сказав: «Я радий».

Склад Металіста: Горяїнов, Романчук (Фініньо 46), Торсіглєрі, Березовчук, Обрадович, Едмар, Хав`єр, Девіч, Соса (Пшеничних 85), Тайсон, Крістальдо (Бланко 46). Запас: Дишленкович, Шелаєв, Торрес, Бордіян.

Набравши у 19 турах 44 очки, Металіст посідає третю сходинку в турнірній таблиці. На перше місце вийшов Шахтар (48). Динамо, маючи 46 очок, сьогодні завершує 19-й тур грою на своєму полі з донецьким Металургом.

Останній матч 1-го кола національної першості Металіст зіграє в гостях з Олександрією.