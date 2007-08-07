Міліція затримала подружжя при споробі продати своє немовля

Харків. 7 серпня. УНІАН. Працівники обласної міліції затримали подружжя, яке намагалося продати своє немовля.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Харківській області, оперативна інформація про те, що невідомі чоловік та жінка, що проживають в цивільному шлюбі, мають намір продати своє ще ненароджене немовля сімейній парі, напередодні надійшло до Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми.

За словами начальника Управління майора міліції Кирила ТОЦЬКОГО, під час проведення оперативних заходів біля одного з житлових будинків у Харкові в момент продажу своєї доньки, яка народилася кілька днів тому, на «гарячому» були затримані двоє харків’ян: 29-річна жінка та її співмешканець 1979 р.н., раніше засуджений.

У затриманих були вилучені речові докази – 14 тис. дол.

Немовля направлено до одного з Харківських пологових будинків для обстеження.

За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу за ознаками ст. 149 ч.3 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини). Триває слідство.

На сьогоднішній день це єдиний випадок у Харківській області, коли подружжя намагалося продати власне немовля іншій парі, зазначили в ЦГЗ.