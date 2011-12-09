На Харківщині за катування затриманого посадили двох міліціонерів

Харків. 9 грудня. УНІАН. На Харківщині за перевищення службових повноважень засуджено двох міліціонерів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, Зачепилівський районний суд визнав екс-міліціонерів винними у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень).

Кожному призначено міру покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах на строк 2 роки. На підставі ст. 54 Кримінального кодексу України їх позбавлено спеціального звання – лейтенанта міліції.

У ході слідства було встановлено, що двоє працівників Зачепилівського райвідділу міліції під час здійснення оперативно-розшукових заходів з розкриття крадіжки в ніч на 9 серпня 2010 року у приміщенні райвідділу примушували потерпілого зізнатися у вчиненні цього злочину, застосовуючи до нього спеціальні засоби, супроводжуючи це насильством, болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями. Внаслідок цього потерпілому спричинено тілесні ушкодження.