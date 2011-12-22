Діти, хворі на цукровий діабет, отримали новорічні подарунки

Харків. 22 грудня. УНІАН. Напередодні Нового року вихованці санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів для дітей, хворих на цукровий діабет, отримали подарунки від влади.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації подарунки вручив заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

У ході свого попереднього візиту в школу-інтернат віце-губернатор передав дітям солодкі подарунки від Святого Миколая та попросив кожного з 123 учнів написати на аркуші паперу, який подарунок вони хотіли б отримати на Новий рік. Сьогодні, повідосляє сайт, мрії хлопців стали реальністю – перед новорічними канікулами вони отримали обіцяні Ю.САПРОНОВИМ подарунки: м`які іграшки – символи наступаючого року, конструктори, машини.

Заступник голови облдержадміністрації взяв санаторну школу-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей, хворих на цукровий діабет під своє шефство і допомагатиме її вихованцям і надалі.