Влада Харкова в особі Добкіна і Кернеса втрачає свої позиції в Партії регіонів

Харків. 14 серпня. УНІАН. Місцева влада Харкова в особі мера Михайла ДОБКІНА і секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА втрачають свої позиції в Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції у Харкові директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим КАРАСЬОВ.

При цьому за його словами, голова Харківської облради Василь САЛИГІН значно зміцнився у вертикалі партії.

«Гадаю, що результати першого раунду протистояння у Харкові буде видно наступного дня після голосування 30 вересня», - сказав політолог.

При цьому В.КАРАСЬОВ наголосив, що якщо говорити про поточну фазу, то стає очевидним, що позиції місцевої влади в особі М.ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА ослаблені. Він відзначив, що про це свідчить їх відсутність у списку Партії регіонів.

За словами політолога, почасти це пояснюється наближеністю В.САЛИГІНА до головного спонсора Партії регіонів Ріната АХМЕТОВА. «У Харкові в Партії регіонів є два угруповання. Друге угруповання очолює САЛИГІН, голова харківської обласної ради. Його позиції в партії сьогодні доволі високі», - сказав В.КАРАСЬОВ.

Він також висловив думку, що харківські «нашоукраїнці» програють «бютівцям» в ініціативності. «З боку опозиції зараз велику активність виявляє БЮТ, «Наша Україна» поки що перебуває в передстартовому стані. Команда ФЕЛЬДМАНА вже взяла рестарт виборчої кампанії, проводячи публічні акції і мобілізуючи електорат на підтримку БЮТ», - сказав політолог.