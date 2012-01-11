У Харкові відкриють ще одне Почесне консульство

Харків. 11 січня. УНІАН. У Харкові незабаром відкриють ще одне Почесне консульство.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародних відносин ХОДА Анатолія ПЕДЕШКА.

Як зазначив він сьогодні під час програми «Ранковий ексклюзив» на обласному радіо, до Харківської області виявляють інтерес багато держав.

«2011 рік був у нас дуже насиченим, 74 візити міжнародних делегацій для нашого регіону - це серйозний показник. Багато разів були випадки, коли після запланованого візиту до столиці до нас приїжджали представники інших держав. Зокрема, Президент Словенії прилетів до Києва, а потім відвідав і Харків. Також бізнес-форум відбувся в Києві, а потім його учасники приїхали до Харкова. Тому можна говорити, що зацікавленість Харковом і Харківською областю дуже велика, і я не думаю, що нам цього року доведеться менше працювати в цьому плані», - сказав А.ПЕДЕШКО.

За його словами, у 2012 році планується продовжити роботу з відкриття нових дипломатичних представництв у Харкові. Зокрема, на даний момент тривають переговори щодо відкриття одного Почесного консульства, результати яких очікуються вже в січні-лютому.