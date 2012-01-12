Тимошенко виставила за поріг двох докторів наук, заявляють у ДПтСУ

Харків. 12 січня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України заявляє, що екс-прем’єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО вкотре відмовилась від медичного огляду.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті відомства прес-релізі.

«Відповідно до звернення керівництва Качанівської виправної колонії (№54) для комісійного огляду Ю.ТИМОШЕНКО 11 січня 2012 року прибула комісія МОЗ України, до складу якої увійшли провідні фахівці Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, у тому числі два доктори медичних наук», - сказано у прес-релізі.

У службі наголошують, що від запропонованого медичного огляду Ю.ТИМОШЕНКО відмовилась.

«При цьому вона зазначила, що не має претензій до медичних працівників Державної пенітенціарної служби України та МОЗ України», - вказується у документі.

Фахівцями МОЗ України були надані рекомендації щодо продовження призначеного лікування Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ втратила свідомість. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.

Натомість у прес-службі Державної пенітенціарної служби заявили, що стан здоров‘я Ю.ТИМОШЕНКО задовільний, і вона перебуває під постійним наглядом медпрацівників пенітенціарної служби та Міністерства охорони здоров’я.

У ДПтСУ зауважили, що 7 січня було проведено медичне обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.