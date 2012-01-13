Власенко розповів, чому Тимошенко гонить лікарів МОЗ

Харків. 13 січня. УНІАН. Засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується в Качанівській виправній колонії Харкова, довіряє українським лікарям, але не фахівцям Міністерства охорони здоров’я України.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО.

«ТИМОШЕНКО довіряє українським лікарям, ТИМОШЕНКО не довіряє працівникам Міністерства охорони здоров’я, які її оглядають постійно», - сказав адвокат.

С.ВЛАСЕНКО підкреслив, що його підзахисній і надалі не надається необхідна медична допомога, стан її здоров’я залишається незадовільним. «Вона не отримує належної медичної допомоги, людині колють лише знеболююче», - зауважив він.

Крім цього, за словами адвоката, захист Ю.ТИМОШЕНКО не отримав пояснення щодо інциденту, який стався в ніч з 6 на 7 січня (за даними захисту, Ю.ТИМОШЕНКО перебувала дві години в неритомному стані – УНІАН). «Ми подали відповідні запити, але поки що не отримали відповіді», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

Він наголосив, що захист Ю.ТИМОШЕНКО продовжує наполягати її на незалежному медичному обстеженні, зокрема був поданий відповідний лист про допущення канадських лікарів для обстеження стану здоров’я екс-прем’єр-міністра.

«Ми, наскільки мені відомо, відправили відповідний лист із цього приводу. Тепер необхідно, щоб вчинялися необхідні процедурні дії. Наскільки мені відомо, поки що ці дії не вчиняються», - зазначив С.ВЛАСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня С.ВЛАСЕНКО повідомив журналістам, що Ю.ТИМОШЕНКО прийняла пропозицію прем’єр-міністра Канади про її обстеження канадськими лікарями.