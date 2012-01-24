Металіст познущався і над московським Динамо

Харків. 24 січня. УНІАН. Харківський Металіст із переконливим рахунок переміг у товариському матчі московське Динамо – 11-разового чемпіона СРСР і 6-разового володаря Кубка Радянського Союзу, а також володаря Кубка Росії (1994/95).

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», матч, що пройшов у понеділок в Об’єднаних Арабських Еміратах, завершився з рахунком 4:2 на користь харків’ян.

Вдруге на зборах у Металіста відзначився новачок – бразильський півзахисник Марлос, і зробив він це першим на 31-й хвилині. Голи також забили Вільягра 37, Крістальдо 77, Валяєв 80. У Динамо влучними були Епуряну 73 та Мисимовіч 85.

У першому таймі за Металіст зіграли: Горяїнов, Вільягра, Папа Гуйє, Торсигльєрі, Фініньо, Соса, Хав’єр, Едмар, Марлос, Девіч, Тайсон.

Другий тайм: Стариков - Бордіян, Березовчук, Обрадовіч, Романчук, Бланко, Валяєв, Шелаєв, Пшеничних, Крістальдо, Воробей.

Близько заключних 10 хвилин 2-го тайму Металіст грав у меншості – на 83-й хвилині з поля був вилучений Бордіян (друге попередження).

Попередження також отримали Крістальдо 67 і Бордіян 71, 83. У Динамо - Сапета 88.

За московський клуб виступив український легіонер Андрій Воронін.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Металіст виграв в узбецьких клубів Насаф (2:0) та Локомотива (4:0), а також розгромив московський Спартак – 4:1.

Таким чином, підопічні Мирона Маркевича успішно провели зимові навчально-тренувальні збори в ОАЄ, вигравши всі матчі-спаринги.

Загалом Металіст забив 14 і пропустив 3 м’ячі.