Харків. 27 січня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» на сьогодні є найбільш підготовленим з українських аеропротів до прийому Євро-2012.

Такий висновок робить видання «Главред», досліджуючи готовність приймаючих міст до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Всі повітряні ворота в містах, що приймають Євро-2012, за винятком Міжнародного аеропорту «Харків», пише автор статті, мають готовність не вище 80%. У Харківських повітряних воріт готовність на рівні 100%: півтора роки тому там здали в експлуатацію сучасний термінал, а восени минулого року добудували ЗПС. Тепер аеропорт «Харків» може повноцінно обслуговувати іноземні рейси.

Наведені у статті цифри і порівняльні таблиці свідчать про те, що здача в експлуатацію аеропортів Києв, Львова й Донецька йде з відставанням від графіків, тоді як початкова кошторисна вартість реконструкції об’єктів значно виросла на початок 2012 року.

Так, кошторисна вартість терміналу D у Борисполі в 2008 році становила 337 млн. грн., восени 2011 р. – 500 млн. грн.

Вартість спорудження терміналу та ЗПС в аеропорту «Донецьк» (997 млн. грн. на ЗПС + $100 млн. на термінал у 2008 році) зросла на кінець 2011 року на 60%. Після перегляду Кабміном кошторисної вартості вона сьогодні становить близько 2,2 млрд. грн.

В аеропорту «Харків» цифри такі: у 2008 році кошторисна вартість 550 млн. грн., на кінець 2011 року виконано робіт на суму 500 млн грн.

У Львові також зафіксоване велике зростання вартості запланованих в аеропорту робіт (у травні 2011 р. уряд уже вивів цифру 2,2 млрд. грн.). При цьому приватні інвестори відмовилися від участі у проекті.

Причина повільних темпів реконструкції аеропорті трьох міст - відсутність нормального державного контролю, пише видання: «Тривалий час чиновники не могли визначитися, кому ж доручити будівництво таких привабливих об`єктів, влаштувавши серед підрядних організацій справжній конкурс на кращого друга чиновника. На зміну одним компаніям приходили інші. Будівництво йшло повільно, а кошторииси на очах зростали».

А ось в Харківському аеропорту практично не було таких проблем: повітряні ворота були здані в обіцяний термін. І це легко пояснити: у 2007 році МА «Харків» був переданий в довгострокову оренду ТОВ «Нью системс АМ», яке пов`язують з іменем українського бізнесмена Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. Цілком природно, що, вклавши кошти в модернізацію аеропорту, він уважно стежив, щоб кошториси без причин не зростали, а гроші витрачалися за призначенням, робить висновок столичне видання.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструюються у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 року, коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснюється у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.ЯРОСЛАВСЬКОГО у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.