Харківщина в трійці лідерів конкурентоспроможності регіонів України

Харків. 30 січня. УНІАН. У рейтингу конкурентоспроможності регіонів України за 2011 рік Харківщина поліпшила свій результат на чотири позиції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія САПРОНОВА, рейтинг складений Фондом «Ефективне управління» спільно зі Всесвітнім економічним форумом.

За словами Ю.САПРОНОВА, третє місце Харківської області в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України стало результатом системної роботи команди управлінців облдержадміністрації.

«У рейтингу конкурентоспроможності регіонів України наша область, яка посідає четверте місце за вкладом у ВВП країни, отримала сукупний індекс 4,05 бала, що на 0,18 бала більше середньоукраїнського результату. Порівняно з 2010 роком ми поліпшили свій результат на чотири позиції, показавши рівномірні результати за всіма субіндексами», – сказав Ю.САПРОНОВ.