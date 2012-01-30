Сапронов розповів, у чому бачить перспективу області

Харків. 30 січня. УНІАН. Харківська область є однією з найперспективніших в Україні.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив на прес-конференції заступник губернатора Юрій САПРОНОВ.

«Сьогодні Національне агентство із залучення інвестицій вважає Харківську область однією з найперспективніших в Україні», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Крім того, зазначив він, за підсумками рейтингу конкурентноздатності регіонів, який щорічно проводить Фонд ефективного управління спільно з Всесвітнім економічним форумом, Харківська область знаходиться на 3 місці, а в 2010 році була на 7.

Також, додав віце-губернатор, - Харківська область - це одна з 2 областей, яка була запрошена Національним агентством з інвестицій у світове роуд-шоу, яке проводилося спочатку в Європі, потім на Близькому Сході, а після в Південно-Східній Азії».

На роуд-шоу, нагадав Ю.САПРОНОВ, були представлені харківські проекти Технополіс «П`ятихатки», «Село майбутнього», IT-парк «Інтеллектроніка» і «Український світ» (виробництво світлодіодних світильників).

«Весь роздатковий матеріал, який у нас був, а на кожне місто було по 200 примірників в електронному та друкованому вигляді інформації, був розданий. Це означає, що інтерес до нашого регіону є», - повідомив Ю.САПРОНОВ.

На його думку, такі проекти та проведення в Харкові Євро-2012 мають залучити інвесторів у Харківський регіон.