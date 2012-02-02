Філенко вважає, що всьому причина - вибори

Харків. 2 лютого. УНІАН. Кримінальне переслідування лідерів опозиції пов’язане виключно з початком виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на брифінгу в Харкові висловив народний депутат України з фракції «БЮТ – Батьківщина» Володимир ФІЛЕНКО.

«Спроби придушити опозицію і придушити свободу слова невипадково співпадають у часі з наступною важливою виборчою кампанією, виборами до Верховної ради України. Влада чудово розуміє, що її діяльність з покращення життя вже сьогодні не мала ніякого успіху. Розуміючи, що напряму, по-чесному ці вибори виграти неможливо, застосовується механізм репресій, придушення як людей, так і слова людського», - сказав В.ФІЛЕНКО.

На його думку, опозиційні харківські телеканали, деякі з яких і досі не з’явилися в ефірі, не поновлюють свого мовлення «під надуманими приводами».

В.ФІЛЕНКО, говорячи про порушену кримінальну справу проти екс-губернатора Харківщини, голови Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсена АВАКОВА, висловив переконання, що «ця кримінальна справа замовна і політично вмотивована» і «найближчим часом вона розпадеться».

Народний депутат зауважив, що не вважає за потрібне повертатися А.АВАКОВУ до України, оскільки це загрожує йому ув’язненням.

«Я би йому по-людськи радив просити притулку. Єдиною умовою повернення в Україну могла б бути думка: «Випускайте Юлію Володимирівну, я сяду замість неї». Інших причин йому з’явитися тут і поповнити число тих людей, які незаконно опинилися за ґратами, я не бачу, і вважаю недоцільним. Випробування тюрмою тільки романтично описується, що це загартовує, що це сприяє. Я б цього не побажав навіть своїм ворогам і політичним опонентам. За рідким винятком», - сказав В.ФІЛЕНКО.