На Харківщині оновлять обладнання медичних установ

Харків. 2 лютого. УНІАН. В Харківській області планується оновити обладнання в лікарнях та медичних установах.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи відкриття оновленого операційного блоку Вовчанської центральної районної лікарні.

За його словами, загалом у 2010-2011 роках в Харківську область надійшло обладнання на 140 млн. грн. і цього року фінансування не буде зменшуватися.

«Створення сучасних операційних блоків веде до серйозних змін в показниках по відновленню здоров`я громадян. Можливості цього операційного блоку нічим не відрізняються від можливостей медичних установ Харкова», – сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що у зв`язку з особливостями Вовчанської центральної райлікарні одночасно з новим оперблоком були створені сучасні реанімаційні палати.

«Обладнання цих палат є другим етапом реконструкції міжрайонних медичних центрів. У зв`язку з тим, що тут реанімаційні палати вже створені, у Вовчанській лікарні першій з усіх міжрайонних центрів почнеться створення сучасних пологових відділень», – повідомив М.ДОБКІН.