Тюремники кажуть, що Тимошенко все в тій же камері

Харків. 10 лютого. УНІАН. Засуджену екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові, не переводили до іншої камери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник начальника Управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області Євген БАРАШ, коментуючи зміну юридичного статусу Ю.ТИМОШЕНКО та можливе у зв’язку з цим переведення її до загальної камери.

За його словами, 8 лютого закінчився термін перебування Ю.ТИМОШЕНКО у статусі слідчо заарештованої, 9 лютого вона переведена в статус засудженої.

«За її проханням начальник колонії залишив її в тому ж приміщенні. Ніяких комунально-побутових умов не змінено», - підкреслив Є.БАРАШ.

Він також зазначив, що поки що Ю.ТИМОШЕНКО не залучатиметься до загальних робіт, оскільки триває період її ознайомлення з матеріалами кримінальної справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України інформувала, що станом на 9 лютого, згідно з постановою слідчого за кримінальною справою, запобіжний захід Ю.ТИМОШЕНКО у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі не застосовується. У ДПтС уточнили, що екс-прем’єр у Качанівській виправній колонії з 9 лютого відбуває покарання згідно з вироком Печерського районного суду м. Києва, яким вона засуджена до 7 років позбавлення волі.

Ю.ТИМОШЕНКО згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України продовжує знайомитися з матеріалами кримінальної справи стосовно діяльності ЄЕСУ.

«Одночасно ДПтС України повідомляє, що перешкод для її захисників, а саме для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, немає», – зазначили у відомстві.

Також прес-служба повідомила, що режим та умови утримання засудженої Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії відповідають нормам чинного законодавства.

Довідка УНІАН. 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Апеляційний суд Києва 23 грудня залишив вирок у силі.

30 грудня Ю.ТИМОШЕНКО було етаповано із Київського СІЗО до Качанівської жіночої колонії (№54) у Харкові.