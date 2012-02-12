10:2. «Дружба-78» розгромила «Сан Хосе Шаркс» за океаном

Харків. 12 лютого. УНІАН. Українська команда «Дружба-78» (1999-2000 р.н., Харків) виграла свій стартовий матч на юнацькому Чемпіонаті світу з хокею в Канаді у своїх ровесників з американського клубу «Сан Хосе Шаркс».

Як передає кореспондент УНІАН, у матчі, який щойно завершився в канадському місті Квебек, «Дружба-78» під керівництвом тренера Олега ІГНАТЬЄВА перемогла з рахунком 10:2.

Гра транслювалася в інтернеті, і її результат засвідчив значну перевагу вихованців Івана Правилова (засновника, президента і головного тренера клубу-школи «Дружба-78»). Під його керівництвом, як старшого тренера, команда (з початку січня ц.р.) протягом близько 10 днів пройшла початковий етап підготовки до чемпіонату світу в Канаді.

Наступна гра «Дружби-78» - у четвер, 16 лютого. За умови виграшів, як мінімум кожна з команд проведе в ході чемпіонату по 5 матчів. Загалом у змаганнях беруть участь близько 100 юнацьких клубів з різних континентів.

На знімку: у Харкові хокеїсти старшої команди «Дружби-78» (юнаки 1995-1997 р.н.) забивають гол у ворота своїх суперників у матчі чемпіонату України, 12 лютого. Рахунок матчу 10:0.