Харків. 21 лютого. УНІАН. У Харкові внаслідок зіткнення трьох іномарок загинуло дві особи.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у міському управлінні ДАІ, аварія сталася сьогодні близько 9:15 на Білгородському шосе неподалік Меморіалу Слави.

Водій автомобіля «Mazda», виїхавши на смугу зустрічного руху, допустив зіткнення з автомобілями «Mercedes» та «KIA», що рухалися в зустрічному напрямку. Внаслідок ДТП загинули водій та пасажир автомобіля «Mazda». Ще один пасажир автомобіля «Mazda» з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забиттями доставлений до лікарні. Вік постраждалих в аварії встановлюється.

Пасажири автомобілів «Mercedes» та «KIA» за медичною допомогою не зверталися.

ЛАРІН Ю. 21.02.12.

