Кернес: «не дождётесь»

Харків. 29 серпня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Генадій КЕРНЕС спростовує інформацію про свій можливий виїзд з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.КЕРНЕС заявив журналістам, коментуючи поширену рядом ЗМІ інформацію про те, що він начебто продає свою власність і переводить грошові кошти за кордон.

Г.КЕРНЕС сказав: "Припущеннями про те, що я займаюсь протизаконними фінансовими махінаціями, нехай займаються відповідні правоохоронні органи".

Він наголосив, що "люди, які поширюють таку інформацію, не враховують, що мене з цим містом об’єднують не тільки прожиті роки, але й чисельні зобов’язання перед родиною, друзями, виборцями і депутатським корпусом Харківської міськради".

Як заявив Г.КЕРНЕС, він планує працювати на своїй посаді до чергових місцевих виборів, які відбудуться, за його словами, у 2011 році.