У ДПтС кажуть, що надали іноземним лікарям історію хвороби Тимошенко

Харків. 27 лютого. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України спростовує поширену у ЗМІ інформацію про те, що начебто членам міжнародної медичної комісії з обстеження стану здоров’я екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, зокрема канадським лікарям, не було надано виписки з історії хвороби пацієнтки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС України.

«Виписки з історії хвороби пацієнтки, з перекладом на англійську мову, з усіма попередніми результатами обстежень та з вичерпною інформацію про етапи лікування і реабілітації Ю.ТИМОШЕНКО були вручені кожному члену комісії особисто перед початком обстеження», - стверджують у пенітенціарній службі.

Як повідомляв УНІАН, 14-15 лютого медична комісія у складі німецьких, канадських та українських фахівців обстежувала Ю.ТИМОШЕНКО в Качанівській виправній колонії.