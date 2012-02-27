Добкін відзвітував перед постійною комісією обласної ради

Харків. 27 лютого. УНІАН. Сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН виступив зі звітом щодо виконання бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку Харківської області в 2011 році перед членами постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у своєму своєму звітіМ.ДОБКІН оприлюднив досягнення Харківської області з розвитку промисловості і сільського господарства в 2011 році, а також окреслив основні особливості роботи у сфері ЖКГ, медицини, розвитку підприємництва та підготовки до Євро-2012.

Як зазначив губернатор, у всіх перерахованих галузях Харківщині вдалося домогтися значних успіхів, незважаючи на те, що 2011 рік був досить складним у плані фінансування.

«Минулий рік для нашого регіону, як і для всієї України, був непростим. Були об`єктивні та суб`єктивні причини, які так чи інакше впливали на економіку як держави в цілому, так і регіону, і серед проблемних факторів основне місце посідає ціна на російський газ. Величезні кошти були направлені в Російську Федерацію і таким чином були відірвані від громад, хоча могли бути спрямовані на вирішення соціальних питань, на дотації тих галузей економіки, які сьогодні, незважаючи ні на що, стабільно працюють і дають можливість Україні бути однією з небагатьох країн у Європі, які можуть похвалитися приростом в промисловому виробництві», - сказав М.ДОБКІН.