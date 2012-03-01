Сайт Харківської облдержадміністрації визнано найкращим

Харків. 1 березня. УНІАН. Наповнення офіційного сайту Харківської облдержадміністрації визнано найкращим серед обласних державних адміністрацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ХОДА, протягом 2011 року Центр політичних студій та аналітики у співпраці з Партнерством громадських організацій «новий громадянин» у рамках проекту «Знати, щоб діяти!» проводив моніторинг відкритості обласних державних адміністрацій на виконання ними норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».

За підсумками моніторингу офіційний веб-сайт Харківської облдержадміністрації разом з Полтавською та Хмельницькою ОДА стали переможцями у номінації «Найкраще представлення в мережі інтернет».

В загальному рейтингу прозорості органів місцевої влади Харківська облдержадміністрація розділила 6 місце з Донецькою ОДА.