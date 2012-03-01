Заборона експорту сиру в Росію нагадала Добкіну бої без правил

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН вважає, що причиною відмови в експорті українського сиру до Росії може бути недобросовісна конкуренція.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору губернатор Харківщини висловив на прохання журналістів прокоментувати повідомлення про те, що Росія заборонила експорт сирів ще 4 українським підприємствам, серед яких названо і Лозівський сирзавод.

За його словами, Україна має зробити все, аби відстояти своє право реалізовувати продукцію на зовнішніх ринках.

«Мені не дуже незрозуміла позиція тих, хто зараз ухвалює рішення про заборону ввезення українського сиру. Наші виробники сирів ще з 90-х років ХХ століття вважалися одними з найкращих. Звичайно, проходить час, змінюються технології, обладнання. Напевно в Росії вже досить розвинені підприємства молочно-переробної промисловості, але говорити сьогодні про те, що у нас неякісний сир, не можна. Тут справа, швидше за все, у недобросовісній конкуренції, і ми повинні зробити все, щоб відстояти своє право реалізовувати продукцію на зовнішніх ринках», - сказав М.ДОБКІН.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого співробітник прес-служби Росспоживнагляду Любов ВОРОПАЄВА повідомила інформагентству, що Росія заборонила експорт сирів ще 4 українським підприємствам. «Дійсно, Росспоживнагляд заборонив ще чотирьом українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили - Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза», - сказала Л.ВОРОПАЄВА. При цьому вона відмовилася повідомити причини такого рішення і порадила звернутися до Посольство України.

8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.). Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, у Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними. Під час робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Федеральної служби з нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини (Росспоживнагляд) Геннадієм ОНИЩЕНКОМ і обговорив питання поставок сирних продуктів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.