Акімова стверджує, що скорочення медпрацівників в Україні не буде

Харків. 2 березня. УНІАН. Скорочення кількості медичних працівників в Україні не передбачається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після відкриття регіонального перинатального центру в Харкові заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА, коментуючи на прохання журналістів чутки про можливість скорочення кількості медиків у рамках реформування системи охорони здоров’я.

«Чутки про скорочення медиків я чую не вперше. Про скорочення в Україні лікарів мови йти не може», - сказала І.АКІМОВА.

У свою чергу, заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО зазначила, що сьогодні в Україні створюється належна матеріально-технічна база для успішної роботи вітчизняних медичних спеціалістів.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН, коментуючи ситуацію у сфері охорони здоров’я у регіоні, наголосив на непропорційному розподілі лікарів у міських та сільських медичних закладах. Він підкреслив, що влада області створюватиме рівні умови для молодих фахівців, щоб ліквідувати такий дисбаланс.