Самусєв і Картавих більше не “регіонали”

Політрада Партії регіонів вирішила виключити з лав партії депутата облради Віталія Самусєва та депутата міськради В’ячеслава Картавих, а секретарю міськради Генадію Кернесу висловити “сувору догану”.

Як повідомляє агентство “МедиаПорт”, учора ввечері у Харкові відбулася розширена політрада облорганізації Партії регіонів. Збори були закритими для преси. Після їх закінчення рішення “регіоналів” озвучив лідер облорганізації ПР Василь Салигін.

«За недоліки у практичному сприянні реалізації програми партії оголосити сурову догану секретарю міської ради Кернеcу Геннадію Адольфовичу, члену Партії регіонів.

За дискредитацію високого звання члена партії регіонів виключити Самусєва Віталія Єгоровича із членів Партії регіонів.

За дискредитацію високого звання члена партії регіонів виключити Картавих В’ячеслава Івановича із членів Партії регіонів.

Члени Партії регіонів несуть відповідальність за свої дії, за свою роботу згідно статуту партії, згідно вимог, які до них пред’являють», - повідомив рішення політради В.Салигін.

Міський голова Михайло Добкін зазначив, що це була “дуже серйозна політрада” і кожний після неї може зробити для себе конкретний висновок.

“Ми не обговорювали сьогодні роботу секретаря міськради. Ми обговорювали роботу члена Партії регіонів. І давали оцінку як члену Партії регіонів. Якщо ви хочете знати мою позицію, я голосував проти”, – сказав М.Добкін.

В’ячеслав Картавих сказав, що після політради “відчуття дуже важкі”, та пообіцяв журналістам дати прес-конференцію.

Генадій Кернес від коментарів відмовився, швидко вийшов, сів у машину і поїхав.

В.Салигін уточнив, що усі троє зможуть оскаржити сьогоднішнє рішення в центральному керівному органі партії, який і буде приймати остаточне рішення виключати чи ні В.Картавих та В.Самусєва з лав партії.