У Харкові розкажуть про основи ведення бізнесу в сфері сільського зеленого туризму

Харків. 12 березня. УНІАН. 13 березня у Харкові пройде безкоштовний семінар «Основи ведення бізнесу в сфері сільського зеленого туризму».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у програмі семінару, який розпочнеться о 16.00 в Держпромі, такі питання:

1. Суть і значення сільського зеленого туризму в Україні. Можливі види туризму на селі.

2. Нормативно-правова і законодавча база для власників агроосель.

3.Умови для проживання відпочиваючих в сільській садибі.

4. Використання наявних ресурсів для початку бізнесу.

Експерт семінару - Ірина СУМЩЕНКО, голова правління Золочівської районної громадської організації «Слобожанські Оселі»

Місце проведення: м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 2-й під’їзд, 2-й поверх, зала засідань.

Організатори семінару: ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму», Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва, Харківський обласний центр молоді та Золочівська районна громадська організація «Слобожанські оселі».

Довідки за телефоном: 757-42-32 (Харківський регіональний фонд підтримки підприємництва) або 757-45-13 (ОКЗ «Харківський організаційно-методичний центр туризму).