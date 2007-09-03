Харків. 3 вересня. УНІАН. Екс-главу облуправління МВСУ Ігоря РЕПЕШКА звільнили через побоїще на Клочківській, яке сталося у грудні 2006 року.

Як повідомляє «Міський дозор» (www.dozor.in.ua ), про це заявив міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО на прес-конференції у Харкові.

При цьому міністр пообіцяв також пообіцяв, що ця справу й «справа БАКАЛЯРА» буде доведено до суду.

Відповідаючи на питання журналістів, В.ЦУШКО заявив, що однією з причин звільнення І.РЕПЕШКА - це те, що той вчасно не прибув на місце побоїща на Клочковской, 197, 16 грудня минулого року.

Пояснюючи причини звільнення І.РЕПЕШКА, мінімтр підкреслив: «Аналітика роботи показала, що РЕПЕШКО гарна людина, але такої посади немає. Я йому пропонував стати радником міністра, це генеральська посада, але він відмовився. КРИЖАНІВСЬКИЙ більш сильний міліціонер, а РЕПЕШКО - економіст і податківець».

Про закритість для преси нового начальника ГУ МВС України в Харківській області Станіслава КРИЖАНІВСЬКОГО міністр відгукується з посмішкою: «Він бере приклад з міністра, от відпрацює 100 днів і відкриється».