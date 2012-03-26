Результати 24-го туру Чемпіонату України з футболу

Наступні ігри 30 березня - 1 квітня

Харків. 26 березня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 24-й тур Чемпіонату України з футболу Іллічівець - Динамо 0:1 (Ідейє 38)



Чорноморець - Ворскла 2:1 (Матос 8, Бурдужан 76 - Селін 50)



Кривбас - Таврія 0:3 (Фещук 19, Любічич 86, Калініченко 89)



Карпати - Олександрія 1:1 (Лукас 68 - Довгий 90)



Раніше зіграли Арсенал - Металіст 4:2 (Ковпак 34, 49, Кобахідзе 84, Флореску 86 - Себастьян 74, Шав`єр 78 пен.)



Дніпро - Зоря 3:1 (Ротань 45, Ігнатьєвич 71 авт., Олійник 90 +6 - Галюза 83)



Металург - Оболонь 2:0 (Корнєв 25 авт., Соарес 56)



Волинь - Шахтар 1:2 (Пилипчук 39 - Адріано 25, 88 пен.)

*** Матчі 25-го туру заплановані на



30 березня 19:15 Металург (34) - Волинь (22) 31 березня 13:30 Таврія (37) - Дніпро (38) 16:00 Зоря (19) - Іллічівець (23) 18:30 Оболонь (15) - Карпати (17) 1 квітня 13:30 Олександрія (17) - Арсенал (35) 16:00 Ворскла (31) - Шахтар (61) 17:30 Динамо (64) - Чорноморець (30) 19:30 Металіст (54) - Кривбас (31)

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