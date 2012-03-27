Інтерпол не знає про затримання Авакова

Харків. 27 березня. УНІАН. В Українському бюро Інтерполу не володіють інформацією про затримання на території Італії екс-голови Харківської ОДА, голови харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Арсена Авакова

Про це «Коментарям» повідомили в управлінні бюро.

«Зараз такою інформацією ми не володіємо. Протягом якогось часу ми це уточнимо. По-моєму, чутка така є - що затримали його в Італії, але це неперевірена інформація», - повідомили в бюро.

Раніше з`явилася інформація про затримання Авакова на території Італії. Утім представники прокуратури Харківської області та захист Авакова зазначили, що не мають інформації про затримання екс-губернатора.

Нагадаємо також, Інтерпол почав розшук колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації, керівника Харківської обласної організації партії «Батьківщина» Арсена Авакова.