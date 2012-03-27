У Нововодолазькому районі знешкоджено арсенал мінометних мін

Харків. 27 березня. УНІАН. На Харківщині працівники піротехнічної групи МНС знешкодили арсенал мінометних мін часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, 26 березня піротехнічна група виїжджала на знешкодження боєприпасів до села Павлівка Нововодолазького району.

У лісосмузі неподалік Павлівки місцеві мешканці знайшли мінометні міни діаметром 81 мм. Під час проведення піротехнічних робіт працівники МНС виявили та вилучили 40 таких мін.

Прилегла територія до небезпечних знахідок була обстежена, боєприпаси вивезені в безпечне місце та знешкоджені. Постраждалих немає.