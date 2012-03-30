Прокуратура порушила справи за фактами залякування керівників телеканалів А/ТВК і Фора
Хід розслідування справ взяла під контроль прокуратура Харківської області…
Харків. 30 березня. УНІАН. Органами прокуратури Харківської області 29 березня порушено кримінальні справи за фактами хуліганських дій, вчинених стосовно генерального директора телеканалу «А/ТВК» Олени Баранник та генерального директора телеканалу «Фора» Ірини Рубашко, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.296 КК України (хуліганство).
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, дослідчими перевірками, проведеними органами міліції, встановлено, що «протягом цього року невідомі особи вчиняли неправомірні дії, спрямовані на залякування керівників цих телеканалів».
З метою забезпечення об’єктивного та повного з’ясування обставин події, кримінальні справи прийняті до провадження слідчим відділом Харківського міського управління ГУ МВС України в області.
Хід розслідування справ перебуває на контролі прокуратури Харківської області, повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНІАН, два харківські телеканали «А/ТВК» та «Фора», а також телекомпанія АТН припинили своє мовлення восени 2011 року. 13 вересня 2011 р. колектив АТН звернувся з відкритим листом до Президента України Віктора Януковича. У листі колектив АТН заявив, що влада Харкова знищує незалежні ЗМІ.
У свою чергу Харківський міський голова Геннадій Кернес неодноразово відкидав звинувачення у причетності до припинення мовлення телеканалів «Фора», «А/ТВК» та АТН.
16 листопада 2012 р. телеканал «Фора» відновив мовлення, змінивши програмну політику.