Солдат Березюк посметрно нагороджений орденом «За мужність»

Харків. 30 березня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович сьогодні підписав Указ про нагородження орденами «За мужність» III ступеня військовослужбовців, які відзначилися при відбитті збройного нападу на караул військової частини у Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, Указ про нагородження державними нагородами військовослужбовців 164-ї радіотехнічної бригади повітряного командування «Центр» Повітряних сил Збройних Сил України розміщено на сайті глави держави.

Згідно з Указом, «за мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання військового обов`язку», нагороджені: солдат Володимир Березюк (посмертно), старший лейтенант Олег Гурин, солдат Ігор Шило.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня близько 4-ї ночі було скоєно напад на караул військової частини А-1451, яка дислокується в Харкові. Напад було скоєно з метою заволодіння зброєю військової частини радіотехнічних військ. Відбиваючи напад, зщагинув 20-річний солдат строкової служби Володимир Березюк. Ще двоє - 25-річний старший лейтенант, начальник варти Олег Гурин та 23-річний солдат строкової служби Ігор Шило - дістали поранення. Один з нападників, 33-річний мешканець Харкова, був застрелений, другий (його брат) 42-річний харків’янин, - затриманий.