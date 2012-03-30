З Митниці вигали 150 працівників. У 2011 році - 400

Харків. 30 березня. УНІАН. З початку 2012 року з лав Державної митної служби України за порушення присяги державного службовця звільнено 150 працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив голова Державної митної служби Ігор Калетник.

За його словами, протягом 2011 року з Держмитслужби за порушення присяги було звільнено понад 400 працівників.

«Це ті факти, які чітко зафіксовані митною службою, не іншими правоохоронними органами, і там було ухвалено рішення про неможливість подальшого проходження служби відповідними службовцями», - зауважив він.

За словами І.Калетника, для запобігання зловживань спільно з Митною службою Російської Федерації українська митниця розробила Кодекс честі митника, де «дуже конкретно прописано, як повинен поводитися митник на кордоні».