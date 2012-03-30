Україна і Росія обмінюватимуться інформацією про пробки на кордоні

Харків. 30 березня. УНІАН. Державна митна служба України та Федеральна митна служба Росії підготували угоду про взаємне попереднє повідомлення при виникненні надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові повідомив голова Державної митної служби України Ігор Калетник.

«У нас сьогодні на виході угода про можливі надзвичайні ситуації. Це дуже якісна форма, яка вже сьогодні довела свою ефективну роботу. На відповідних рівнях іде регулювання виникнення черг на кордонах. Тоді вмикаються відповідні механізми. Все це ми сьогодні не тільки проговорили, але й знайшли формат фактичного виконання», - сказав І.Калетник.

За його словами, в угоді розроблена система, яка дозволяє на ранніх етапах отримувати інформацію про можливе виникнення черг в пунктах пропуску. У рамках системи також розроблено порядок інформування про наявність черг транспортних засобів перед пунктами пропуску.

«Додаткового фінансування для цього не потрібно. Ми думаємо, що найближчим часом, можливо, через місяць ця програма буде запроваджена», - сказав І.Калетник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, у Харкові відбулася робоча зустріч І.Калетника та його російського колеги Андрія Бельянінова.