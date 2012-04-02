Власенко твердить, що справа RUE належить до юрисдикції суду Нью-Йорка

Харків. 2 квітня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Серій Власенко вважає, що юрисдикція федерального суду Нью-Йорку у справі за позовом екс-прем’єра проти компанії «РосУкрЕнерго», а також цілого ряду відповідачів, обвинувачених у корупції, шахрайстві та порушенні прав людини, підтвердиться.

Упевненість щодо цього в коментарі кореспондентові УНІАН висловив сам С.Власенко.

Захисник зазначив, що у п’ятницю відбулося технічне засідання, «на якому просто з’явилися сторони і висловили своє первинне бачення». С.Власенко зауважив, що адвокати відповідачів зробили спробу поставити під сумнів юрисдикцію американського суду.

«Адвокати відповідачів робили спробу поставити під сумнів юрисдикцію американського суду, сказавши, що мова йде про суто українське питання, які щодо Сполучених Штатів не мають ніякого відношення. Це неправда тому, що серед відповідачів є низка американських громадян і американських компаній, зокрема мова йде про Пола Манафорта, який є консультантом Януковича, який є бізнес-партнером, наскільки ми розуміємо, Бойка і Фірташа. А також мова йде про те, що гроші, вкрадені з українського бюджету, в подальшому інвестувалися на території Сполучених Штатів Америки. Тому ми вважаємо, що юрисдикція цього суду буде підтверджена по цій справі», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, у федеральному суді Нью-Йорка в п’ятницю ввечері пройшли перші слухання за позовом екс-прем’єра України Юлії Тимошенко проти компанії «РосУкрЕнерго», її власника Дмитра Фірташа, а також цілого ряду відповідачів, обвинувачених у корупції, шахрайстві та порушенні прав людини.

Позов буде розглядатися в рамках пілотного проекту, спрямованого на уніфікацію провадження у складних цивільних міжнародних справах. Суддя Елісон Натан повідомила, що, можливо, долю прийняття позову визначить вища інстанція - Верховний суд.

Один з адвокатів відповідачів одразу заявив суду клопотання про відхилення позову через юрисдикцію. «Усе, викладене в позові, не має ніякого стосунку до США. Події відбуваються на території суверенної держави, не існує механізму виконання рішень суду США на території інших країн. Це більшою мірою внутрішнє політичне протистояння, ніж питання права», - заявив адвокат.

Зі свого боку представник Ю.Тимошенко з контори McCallion & Associates повідомив судові, що серед відповідачів фігурують 10 громадян України та 6 громадян або компаній США. У списку зазначені, зокрема, міністр палива та енергетики Юрій Бойко, голова служби безпеки Валерій Хорошковський, генпрокурор Віктор Пшонка, Семен Могилевич, якого розшукує американське ФБР, перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, слідчий Генпрокуратури Олександр Нечвоглод, прокурор Лілія Фролова - представник державного звинувачення на судовому процесі проти Тимошенко.