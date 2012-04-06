Ярославський пояснює, що готелі не виробляють електрики

Харків. 6 квітня. УНІАН. Генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський заявив, що до нього ніхто не звертався з приводу забезпечення еклектрикою фан-зони в центрі міста на площі Свободи.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти до Євро-2012 у Харкові.

«Особисто до мене ніхто не звертався. Я ж не електростанція, а готель - не Саяно-Шушенська ГЕС, електрику не виробляє», - сказав О.Ярославський, коментуючи заяву директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександра Нечипоренка про те, що керівництво готелю «Kharkiv Palace» відмовило в наданні своїх резервних потужностей.

Як передає сайт Харківської міськради, до керівництва готелю «Kharkiv Palace» буцімто звернувся оператор «Holiday service», який координує роботу фан-зони. Прохання полягало в тому, щоб надати операторові 500 кВт відсутньої електроенергії з власних резервних потужностей, які, за словами О.Нечипоренка, має 5-зірковий готель на площі Свободи.