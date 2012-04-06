Добкін обіцяє активізувати боротьбу із зарплатами в конвертах

Харків. 6 квітня. УНІАН. У Харківській області буде максимально активізовано боротьбу з зарплатами в конвертах.

Про це заявив у ході традиційної зустрічі з представниками ЗМІ «Чай з губернатором» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

«На те є воля і бажання. Нас штовхає до роботи у цьому напрямку не тільки вимога керівництва держави подолати це негативне явище, але й наше бажання навести порядок у цьому питанні», - сказав М.Добкін.

У той же час, за його словами, до роботи мають підключитися не тільки управлінці всіх рівнів, а й громадські організації, оскільки в першу чергу необхідно змінювати ставлення людей до тіньової зайнятості.

«Є сьогодні громадські інститути, які повинні цю проблему переносити в розряд питань, що загрожують якщо не національній, то регіональній безпеці, тому що боротьба з виплатою зарплати в конвертах - це дійсно питання регіональної безпеки. Адже безпека регіону залежить і від того, як працюють комунальні служби, який у нас стан доріг, які можливості бюджету на надання додаткової соціальної допомоги у місцевої влади. Все це формується за рахунок прибуткового податку і реальних економічних показників роботи підприємств, тому якщо через громадські інститути ми не будемо критикувати існуюче явище, то ефект буде набагато нижчим. Нам необхідно створювати громадянське суспільство - всім об`єднатися і змусити роботодавців забути таке ганебне явище, як зарплата в конвертах», - передає слова М.Добкін сайт облдержадміністрації.