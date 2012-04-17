На Харківщині ще одне ДТП, і знову двоє загиблих

Харків. 17 квітня. УНІАН. В Харківській області під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, ДПТ сталася на 40 км автодороги Харків - Зміїв - Балаклія поблизу міста Зміїв. 22-річний водій автомобіля «Фольксваген Пасат», не впоравшись із керуванням, скоїв перекидання легковика.

Внаслідок ДТП водій та його пасажир – 21-річний чоловік від отриманих травм загинули на місці пригоди. Ще одного пасажира іномарки 19-річного хлопця з тілесними ушкодженнями було доправлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.