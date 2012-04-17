На піщаному кар’єрі робітники побили двох міліціонерів

Харків. 17 квітня. УНІАН. На Харківщині на території піщаного кар’єру внаслідок суперечки між правоохоронцями та робітниками постраждали двоє працівників міліції.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За даними ВЗГ, сьогодні працівники управління боротьби економічними злочинками облуправління міліції на виконання постанови суду Золочівського району в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони надр), провели заходи на території одного з підприємств, що замається видобутком та переробкою піску, а також за місцем мешкання директора цього підприємства. Охорону громадського порядку забезпечували працівники спецпідрозділу міліції «Грифон».

«На місці пригоди зібралося близько 100 агресивно налаштованих робітників підприємства, які вирішили, що відбувається рейдерське захоплення їхньої установи, та перешкоджали роботі органів міліції. В результаті виникла суперечка між представникам закону та громадянами. Два працівники міліції отримали тілесні ушкодження та були змушені застосувати травматичну зброю», - йдеться в повідомленні міліції.

На місце події прибули керівництво Головного управління МВС України в Харківській області та прокуратури Харківської області. Ситуація знаходиться під контролем правоохоронних органів. Правомірність дій працівників міліції буде визначено органами прокуратури, зазначається у повідомленні

Про постраждалих з боку робітників у міліції не повідомляють.