Завтра вдень на сході без опадів

Харків. 19 квітня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, подекуди грози (вночі на Чернігівщині та Сумщині помірний дощ).

Лише вночі у південній частині, вдень на сході, в Криму та Приазов`ї без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, на півдні окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, у західних областях місцями 4-6° тепла; вдень 14-19°, у південній частині місцями 20-22°; у Карпатах вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.

У Київській області у п’ятницю часом очікуються невеликі дощі, вдень подекуди грози. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.

У Києві температура вночі близько 10°, вдень 17-19°.