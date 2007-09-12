Збройні сили отримали 10 танків «Булат»

Харків. 12 вересня. УНІАН. Чергову партію модернізованих танків БМ «Булат» відправлено в діючі частини Збройних сил України.

Про це повідомляє веб-сайт Міноборони України.

Всі 10 машини дислокуватимуться в І окремій Гвардійській танковій бригаді в Гончарівському.

За даними прес-служби МОУ, у цьому танковому з`єднанні на озброєнні вже знаходяться 12 танків «Булат». До кінця року тут чекають чергову партію бойових машин.

Сьогодні у складі Сухопутних військ ЗСУ діють дві танкові бригади, розташовані в Гончарівському та Кривому Розі, а також танкові підрозділи механізованих з`єднань. Загалом, це близько 800 танків.

Як повідомляв УНІАН, програма модернізації вітчизняних танків Т-64 до рівня БМ «Булат», яку реалізує Держпідприємство «Завод ім. Малишева (Харків), спрямована на забезпечення боєготовності Сухопутних військ ЗСУ. Програма передбачає фінансування до 2011 р. процесу модернізації 480 танків Т-64 до рівня БМ «Булат».